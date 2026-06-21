Заминированные купюры нашли в российском регионе

В поселке Михайловка Запорожской области нашли заминированные купюры. Об этом сообщает администрация Михайловского муниципального округа Запорожской области.

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«В Михайловке обнаружили заминированные денежные купюры. Такие находки могут оказаться взрывными устройствами, которые срабатывают при попытке поднять их», — говорится в сообщении.

Власти обратились к жителям и призвали их не подходить и не прикасаться к деньгам, сверткам или коробкам, которые могут быть обнаружены на улице.

Ранее стало известно, что военные Вооруженных сил Украины применяют на добропольском направлении в ДНР замаскированные взрывные устройства. По внешним атрибутам они напоминают сухие пайки российских солдат.