Режим ЧС введен в Таре Омской области

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) оказался введен в городе Тара Омской области из-за поломки насосного оборудования, сообщается в документе на сайте администрации города.

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Уточняется, что на данный момент в городе, где живет 27 тысяч человек, из которых 8 тысяч – дети, нарушено водоснабжение. Главе администрации нужно будет подготовить график подвоза воды населению и наладить подвоз воды предприятиям ЖКХ, соцсферы и других значимых объектов.

Ранее режим ЧС ввели в Славянском районе Краснодарского края из-за прорыва дамбы. Уточнялось, что произошла промоина в теле дамбы обвалования реки Кубань за СНТ "Нефтяник". Размер прорыва в ширину составил 25–30 метров.

Граждан оповестили о случившемся с помощью сирен, эвакуировали 17 человек. Они размещены в гостинице в станице Анастасиевской. Кроме того, пункты временного размещения подготовили в ФОК "Олимп" и в Доме культуры "Анастасиевский".