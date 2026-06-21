Подводный нефтепровод «Азнефти» повредили в Каспийском море

Подводный трубопровод ПО «Азнефть» получил механические повреждения, в Каспийском море зафиксирован разлив нефти, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

В SOCAR пояснили, что пятно между островом Пираллахы и поселком Дюбенди было выявлено 19 июня во время первичного обследования акватории.

Эксперты не смогли во время осмотра определить активный источник утечки, в связи с этим выдвинули несколько возможных причин загрязнения, пояснили в пресс-службе.

В дальнейшем была произведена диагностика. Она позволила установить, что источником загрязнения стал один из принадлежащих «Азнефти» подводных нефтепроводов.

«Сразу после обнаружения места утечки транспортировка нефти по данному трубопроводу была остановлена», — подчеркнули в компании.

В пресс-службе уточнили, что водолазы обследовали нефтепровод и обнаружили на нем механические повреждения, возникшие в результате контакта с внешним предметом, предположительно, с якорем.

Ремонтно-восстановительные работы начались незамедлительно, они проводятся в тесной координации с министерством по чрезвычайным ситуациям. Специалисты профильных ведомств и представители компании занимаются очисткой побережья и акватории, резюмировали в SOCAR.