Муж засудил жену за оскорбление в домовом чате
Мужчина подал иск к своей жене за то, что она ославила его в домовом чате. Оскорбленный глава семьи требовал от благоверной полмиллиона рублей, и хотя суд признал его претензии справедливыми, размер выплат в итоге был существенно снижен.
Как стало известно «МК», семейный скандал произошел на подземной парковке элитного жилого комплекса на Волгоградском проспекте. Женщина зафиксировала выяснение отношений на камеру телефона, после чего выложила запись в чат ЖК в Telegram.
Соседи трактовали склоку довольно однозначно: муж-абьюзер издевается над несчастной женой. Жильцы оставили более чем обидные комментарии: «тот, кто поднял руки, априори виноват», «домашнее насилие нельзя замалчивать», «была бы моя воля, я бы на всех столбах фото этого человека повесила», «парень бил девушку ногами» и т.д. Кстати, в чате зарегистрировано более 5 тысяч пользователей, а на видео промелькнули не только лицо мужчины, но и номер его машины, так что идентифицировать «тирана» было совсем несложно.
Все это и стало поводом для обращения в суд. Мужчина пояснил, что пальцем не тронул свою жену, поэтому все обвинения – ложь и клевета. В подтверждение его слов участковый после проверки вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. А единственный свидетель некрасивой сцены пояснил, что увидел лежавшую на полу девушку.
Мужчина тряс ее за плечи, а потом бросил ей сумку и уехал на автомобиле. Но ничего похожего на то, что «парень бил девушку ногами», на парковке не произошло.
Обиженный гражданин потребовал взыскать с жены 500 тысяч рублей. Мытищинский городской суд решил, что данное оскорбление «тянет» на 5000 рублей – именно столько получит истец. Кроме того, женщине придется принести ему извинения в том же домовом чате.