Муж засудил жену за оскорбление в домовом чате

Мужчина подал иск к своей жене за то, что она ославила его в домовом чате. Оскорбленный глава семьи требовал от благоверной полмиллиона рублей, и хотя суд признал его претензии справедливыми, размер выплат в итоге был существенно снижен.

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Как стало известно «МК», семейный скандал произошел на подземной парковке элитного жилого комплекса на Волгоградском проспекте. Женщина зафиксировала выяснение отношений на камеру телефона, после чего выложила запись в чат ЖК в Telegram.

Соседи трактовали склоку довольно однозначно: муж-абьюзер издевается над несчастной женой. Жильцы оставили более чем обидные комментарии: «тот, кто поднял руки, априори виноват», «домашнее насилие нельзя замалчивать», «была бы моя воля, я бы на всех столбах фото этого человека повесила», «парень бил девушку ногами» и т.д. Кстати, в чате зарегистрировано более 5 тысяч пользователей, а на видео промелькнули не только лицо мужчины, но и номер его машины, так что идентифицировать «тирана» было совсем несложно.

Все это и стало поводом для обращения в суд. Мужчина пояснил, что пальцем не тронул свою жену, поэтому все обвинения – ложь и клевета. В подтверждение его слов участковый после проверки вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. А единственный свидетель некрасивой сцены пояснил, что увидел лежавшую на полу девушку.

Мужчина тряс ее за плечи, а потом бросил ей сумку и уехал на автомобиле. Но ничего похожего на то, что «парень бил девушку ногами», на парковке не произошло.

Обиженный гражданин потребовал взыскать с жены 500 тысяч рублей. Мытищинский городской суд решил, что данное оскорбление «тянет» на 5000 рублей – именно столько получит истец. Кроме того, женщине придется принести ему извинения в том же домовом чате.