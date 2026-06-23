В Херсонской области пять человек ранены после атак ВСУ

В результате атак украинских боевиков в Херсонской области за последние сутки получили ранения пять мирных жителей, включая несовершеннолетнего, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«За последние сутки в результате атак ВСУ ранены пятеро мирных жителей, среди них ребенок», – указал Сальдо в Max.

В населенном пункте Знаменка в Нижнесерогозском районе при атаке дрона получили ранения женщина 1979 года рождения и ребенок 2020 года рождения. Их госпитализировали в Геническую ЦРБ.

В населенном пункте Зеленотропинский Голопристанского района в результате удара БПЛА ранение получил мужчина 1959 года рождения, его доставили в Скадовскую ЦРБ.

«В Чаплинке в результате ударов БПЛА по легковому и грузовому автомобилям ранены двое мужчин. Оба госпитализированы в Чаплинскую ЦРБ», – добавил губернатор.

Он добавил, что инфраструктура повреждена в Геническе, Генической Горке, Виноградово, Новой Маячке, Мирном, Великих Копанях, Чаплинке, Каланчаке, Владимировке, Новом Гае, Великой Лепетихе, Чулаковке, Раздольном, Молочном и Аскании-Нова.

Несколькими днями ранее жертвами обстрелов региона со стороны украинских войск стали два мирных жителя. До этого массированные удары украинских беспилотников привели к гибели одного человека.