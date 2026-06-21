Женщина пострадала в Донецке при ударе БПЛА ВСУ

В результате целенаправленного удара дрона по инфраструктуре в Донецке серьезные травмы получила мирная гражданка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По поступившей информации, в Киевском районе в результате атаки БПЛА пострадала женщина 1974 года рождения», – написал Кулемзин в Telegram-канале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 июня жертвами атак украинских ударных дронов по территории ДНР стали двое мирных жителей.

В начале месяца из-за налетов беспилотников в нескольких районах республики погиб один человек.

В мае массированный налет дронов на гражданскую инфраструктуру региона привел к гибели женщины.