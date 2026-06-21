Женщина пострадала в Донецке при ударе БПЛА ВСУ
В результате целенаправленного удара дрона по инфраструктуре в Донецке серьезные травмы получила мирная гражданка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 июня жертвами атак украинских ударных дронов по территории ДНР стали двое мирных жителей.
В начале месяца из-за налетов беспилотников в нескольких районах республики погиб один человек.
В мае массированный налет дронов на гражданскую инфраструктуру региона привел к гибели женщины.