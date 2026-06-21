Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о террористическом акте после атаки ВСУ на Керченский полуостров. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным СК, в воскресенье ВСУ с помощью беспилотников атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив.

В ведомстве отметили, что среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Информация о количестве пострадавших на данный момент уточняется.

По словам Петренко, следователи устанавливают детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему.

В воскресенье утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что БПЛА ВСУ атаковали Керченский полуостров. По данным на тот момент, в результате атаки погибли четыре человека, еще 28 человек получили ранения различной степени тяжести.

Оперштаб Кубани также сообщил, что ВСУ ударили по парому на Керченской переправе, один человек погиб, один пострадал.

Позднее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что четырнадцать пострадавших от атаки украинских БПЛА, в том числе двое детей, госпитализированы в больницы Крыма. Дети находятся в тяжелом состоянии. Еще шесть человек получили помощь амбулаторно.