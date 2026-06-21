Стало известно, кто управлял пропавшим в Приморье вертолетом

В Приморском крае в воскресенье, 21 июня, пропал вертолет Robinson R44. Воздушным судном управляла опытная женщина-пилот Екатерина В., пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, вертолет R44 выполнял лесоавиационные работы (осмотр территории на наличие задымлений и возгораний) и следовал из посёлка Терней в село Единка.

На борту находились два человека — пилот Екатерина В. со стажем 15 лет и лётчик-наблюдатель Николай Х. Во время полёта экипаж не подавал сигнал о проблемах и не просил помощи.

Журналисты заметили, что тревога поднялась после того, как экипаж не вышел на связь в установленное время.

Специалисты, сразу после получения сигнала о пропаже вертолета, начали поисково-спасательные мероприятия, но через несколько часов вынуждены были их прервать из-за наступления ночи.

В российском регионе пропал вертолет

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).