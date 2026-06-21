В Москве двое подростков попали под поезд: один погиб

Двое подростков попали под электропоезд на севере Москвы. Один из мальчиков погиб на месте.

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Как стало известно «МК», трагедия произошла в ночь на 21 июня у железнодорожной станции Дегунино. Трое 15-летних подростков возвращались домой после прогулки. По предварительным данным, юноши переходили через железнодорожные пути и слишком поздно заметили приближающийся поезд. К сожалению, один из ребят не успел перебежать и оказался под составом. Он получил травмы не совместимые с жизнью и умер на месте. Второй парень также пострадал, однако отделался ушибами, глубокими царапинами и сотрясением мозга. Последний же мальчик видимо успел отскочить и сбежать с места трагедии.

Как сообщили родственники одного из пострадавших, мальчики приятельствовали, учились в 8-м классе и не проявляли интерес к зацеперству. В тот вечер двое ребят планировали совместную ночевку после возвращения домой.