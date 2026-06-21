Поиски вертолета Robinson в Приморье приостановили до утра

Росавиация сообщила о временной остановке поисков вертолёта Robinson R44
Поиски пропавшего в Приморском крае вертолёта Robinson R44 приостановлены и возобновятся утром по местному времени.
Об этом сообщила Росавиация.
«Из-за наступления тёмного времени суток, низкой облачности поисково-спасательная операция приостановлена, возобновится по местному времени утром в понедельник, 22 июня», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на борту воздушного судна находятся два человека — пилот и лётчик-наблюдатель.
В поисковой операции задействован вертолёт Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр — вертолётные услуги» со спасателями Хабаровской региональной поисково-спасательной базы на борту. Также к поискам подключены ещё два вертолёта авиакомпании «Гранат».
Ранее в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили об исчезновении вертолёта Robinson в Тернейском районе Приморья.