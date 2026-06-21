Сына Андреасяна экстренно доставили в операционную после аварии на картинге

Старший сын Сарика Андреасяна, 13-летний Марк Андреасян, вылетел с трассы на картинге и получил серьезные травмы.

Об этом рассказала мать мальчика, экс-супруга Андреасяна Алена.

— Тот день, когда планировала поехать на гонки к сыну, но не поехала. Жив — и на том спасибо! Помощь подоспела быстро, и ребенка оперативно доставили в руки медиков. Карт — в мясо. Марк — в больнице. Я не знаю, где беру резервы, но, видимо, родительское сердце бездонное, — написала она на своей странице в социальных сетях.

Позже она рассказала, что мальчика прооперировали, врачи поставили ему спицы и пластины в конечности. По словам женщины, впереди у Марка полгода реабилитации.

В марте стало известно, что Сарик Андреасян и его супруга, актриса Лиза Моряк, ждут третьего ребенка. Он познакомился со своей нынешней женой во время работы над фильмом «Девушки бывают разные».

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Сарик Андреасян развелся с журналисткой Аленой Тимченко в 2018 году. Он вспомнил, как знакомство с актрисой Лизой Моряк повлияло на его брак.