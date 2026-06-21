В Ленобласти мужчина выстрелил в подростка из сигнального пистолета

В Кировском районе Ленинградской области полиция задержала мужчину, выстрелившего в подростка из сигнального пистолета. Инцидент произошёл у дома №46 по улице Кировской в садоводческом товариществе «Кировец».

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В полицию обратилась 37-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестный во время словесного конфликта выстрелил в её 17-летнего сына. Подросток получил непроникающее ранение щеки и ожог.

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, его доставили в медицинское учреждение, после чего отпустили на амбулаторное лечение. На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы.

Полицейские задержали 62-летнего местного жителя.

Как выяснилось, у мужчины произошёл конфликт с компанией молодых людей из-за шума. В ходе ссоры он выстрелил в обидчиков. Один из выстрелов попал в лицо подростку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации — хулиганство. Задержанный помещён в изолятор временного содержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса.