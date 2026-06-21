В жилом доме Омска обрушился потолок

Потолок на лестничной площадке обрушился в жилом двухэтажном доме на улице Звездова в Омске. Всех жильцов эвакуировали, сообщили в прокуратуре региона.

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"В двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Звездова в Омске произошло обрушение потолочного перекрытия на площади 15 кв. м на лестничной площадке", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Из дома эвакуировали 14 человек - всех жильцов здания.

Прокуратура Центрального округа Омска выехала на место для организации работы оперативных служб. По факту обрушения проводится проверка соблюдения жилищного законодательства. По ее итогам при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.