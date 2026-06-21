Украинский беспилотник упал на крышу жилого дома в Севастополе

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на крышу многоэтажного дома в центре Севастополя. Людей эвакуируют из многоэтажки. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— Никто не пострадал. Беспилотник предварительно с полным боезарядом. Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют в место временного размещения. Специалисты принимают решение по работе с взрывоопасным предметом, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В этот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Керченский полуостров. Он выразил соболезнования семьям погибших.

С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановлены. В этот день беспилотники ВСУ атаковали паром на Керченской переправе. В результате налета погиб один человек, еще один пострадал.