Раскрыто число пострадавших от нападения мужчины на лагерь в Туве детей

13 человек пострадали от нападения мужчины на детский лагерь «Орленок» на озере Чагытай в Туве. Число раскрыли ТАСС в правоохранительных органах.

Уточняется, что всего в момент, когда в корпус ворвался злоумышленник 2001 года рождения, там находилось около 30 отдыхающих.

Ранее стало известно, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского лагеря и избил детей. Его задержали и передали прибывшим сотрудникам полиции.