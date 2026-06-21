Возгорание произошло на нефтяном терминале в поселке Чушка из-за атаки БПЛА

Возгорание произошло на нефтяном терминале в поселке Чушка Краснодарского края из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

— В результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда прибыли пожарно-спасательные подразделения. Еще в двух муниципалитетах края зафиксировано падение обломков беспилотников на территории частных домовладений, — написали в Telegram-канале штаба.

Там также сообщили, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали паром на Керченской переправе. В результате налета погиб один человек, еще один пострадал.

Глава Крыма сообщил о жертвах атаки ВСУ на Керчь

21 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки беспилотников ВСУ на Керченский полуостров. Он выразил соболезнования семьям погибших.

14 июня пожилая жительница города Саки в Крыму погибла в результате атаки украинских беспилотников. По словам Аксенова, органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.