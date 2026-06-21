Сахалинский маньяк хотел добиться через суд миллионных компенсаций

Сахалинский маньяк Дворников хотел добиться через суд миллионных компенсаций
Осужденный на пожизненное заключение «Сахалинский маньяк» Игорь Дворников через суд добивался многомиллионных компенсаций. Такие данные следуют из судебных материалов.
Уточняется, что он подавал иски к ФСИН, одному из изоляторов в Сахалинской области и УФССП по этому региону. В одном из заявлений он требовал пять миллионов рублей за то, что якобы содержался в СИЗО вместе со свидетелями по своему делу.
В другом иске Дворников просил компенсацию в размере одного миллиона рублей, поскольку считал, что проведенные с ним следственные действия были незаконными из-за отсутствия адвоката. Также он заявил, что в изоляторе он не мог пользоваться туалетом приватно.
— Еще 500 тысяч рублей маньяк хотел взыскать за ограничение его права пользования счетом в банке, — передает РИА Новости.
При этом все иски суд оставил без удовлетворения.
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