Сахалинский маньяк хотел добиться через суд миллионных компенсаций

Осужденный на пожизненное заключение «Сахалинский маньяк» Игорь Дворников через суд добивался многомиллионных компенсаций. Такие данные следуют из судебных материалов.

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Уточняется, что он подавал иски к ФСИН, одному из изоляторов в Сахалинской области и УФССП по этому региону. В одном из заявлений он требовал пять миллионов рублей за то, что якобы содержался в СИЗО вместе со свидетелями по своему делу.

В другом иске Дворников просил компенсацию в размере одного миллиона рублей, поскольку считал, что проведенные с ним следственные действия были незаконными из-за отсутствия адвоката. Также он заявил, что в изоляторе он не мог пользоваться туалетом приватно.

— Еще 500 тысяч рублей маньяк хотел взыскать за ограничение его права пользования счетом в банке, — передает РИА Новости.

При этом все иски суд оставил без удовлетворения.

Суд вынес приговор «бугурусланскому маньяку» Сергею Карпуку, который в 2000-е годы изнасиловал и убил минимум шесть женщин в Оренбургской области. Преступник предлагал женщинам подбросить их до дома, а затем увозил в лес. Как Карпуку удавалось скрываться от следователей более 20 лет, выясняла «Вечерняя Москва».

13 июня первый апелляционный суд смягчил приговор Юрию Филькину, осужденному за серийные убийства пенсионерок, разбои и покушения на убийства. Срок наказания снижен до 21 года и девяти месяцев лишения свободы.