В Туве задержали напавшего на детский лагерь мужчину

Мужчина проник на территорию детского лагеря в Туве и нанес телесные повреждения несовершеннолетним.

Он задержан сотрудниками полиции, сообщили в ГУ МВД по Республике Тыва.

"Ночью 21 июня в Межмуниципальный отдел МВД России "Тандинский" поступило сообщение о проникновении на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай неизвестного мужчины. <...> Сотрудниками полиции задержан злоумышленник, причинивший телесные повреждения несовершеннолетним", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина 2001 года рождения, по внешнему виду находившийся в состоянии опьянения, проник в корпус детского лагеря, где нанес телесные повреждения находившимся там детям и повредил мебель.

Сотрудники лагеря задержали нападавшего и передали полицейским. Прибывшие медики осмотрели пострадавших детей и оказали им необходимую медицинскую помощь.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту нападения проводится проверка.