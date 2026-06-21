В Лос-Анджелесе начался крупный пожар на фоне ЧМ

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила в городе режим чрезвычайной ситуации после крупного пожара на складе замороженных продуктов в районе Бойл-Хайтс. Как проинформировала градоначальница, инцидент затрагивает несколько ведомств.

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ЧС введена, чтобы задействовать все необходимые ресурсы для защиты жителей.

Пожар привёл к сильному задымлению и экологическим угрозам, включая риск утечки аммиака, взрывоопасное оборудование и гниение 38,5 тысячи тонн продуктов. Площадь горящего помещения, которым управляет компания Lineage — один из мировых лидеров холодильной логистики, — составляет около 45,6 тысячи квадратных метров.

Огромный шлейф дыма накрыл соседние районы, вызвав резкое ухудшение качества воздуха.

Напомним, что в Лос-Анджелесе запланированы восемь матчей проходящего в США чемпионата мира (ЧМ) по футболу. Пожарная служба продолжает операцию по ликвидации последствий.