Россиянин изрубил приятелю ноги мачете и отсек его жене кисть

В Кузбассе бывший приятель напал на семейную пару с мачете. Мужчине изрубили ноги, женщине отсекли кисть. Подозреваемого арестовали, но дело о покушении на убийство до сих пор не возбуждено. Об этом пишет 112.

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По словам пострадавшего Виталия, конфликт начался с угроз по телефону. Позже бывший товарищ с приятелями вызвал его на разговор. Мужчина вышел вместе с женой, захватив для самообороны газовый баллончик, пистолет и мачете. Во время стычки он выстрелил из газового оружия, после чего один из нападавших ударил его. Пока Виталий был без сознания, оппонент забрал мачете и порубил ему ноги. Женщина попыталась заступиться за мужа, но нападавший отсёк ей кисть.

Пострадавший утверждает, что ему пришлось провести всю ночь в отделе полиции с травмированными ногами. Нападавший пытался оправдаться — заявил, что наносил удары случайно, потому что был ослеплён из газового баллончика. Злоумышленника арестовали только после повторного заявления. Один из участников конфликта, с телефона которого поступали угрозы, проходит по делу свидетелем.

Подозреваемого отправили в СИЗО, однако уголовное дело о покушении на убийство до сих пор не возбуждено. По словам Виталия, ему предлагали деньги за смягчение позиции в суде.

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