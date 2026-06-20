Стали известны подробности о напавшем с мачете на торговый центр в Краснодаре

Напавший на посетителей торгового центра в Краснодаре вошел внутрь через помещение пункта быстрого питания, не оборудованное металлоискателем, и смог пронести нож незаметно в рюкзаке или в куртке. Об этом ТАСС сообщили в частной охранной организации "Асгард", сотрудники которой обеспечивают безопасность в данном торговом центре.

"Нож был где-то у него спрятан, предварительно, в рюкзаке или в куртке. Он вошел в помещение торгового центра через пункт быстрого питания - это дополнительный вход в торговый центр. На основном входе металлоискатель строит", - сообщил представитель.

Он уточнил, что сотрудники охранной организации выполнили все предписания должностной инструкции. "Все выполнено по инструкции: людей эвакуировали, пожарная сигнализация сработала, дымоудаление, пожарная тревога, полиция была вызвана. Сотрудник охраны, получивший ранение, не наш. Это сотрудник другой организации, которая работает в МФЦ", - резюмировал собеседник агентства.