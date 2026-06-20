Стали известны подробности о взрыве перед нападением на ТЦ в Краснодаре

Перед нападением на торговый центр West Mall в Краснодаре злоумышленник привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на показания свидетелей.

Очевидцы инцидента утверждают, что СВУ было начинено гвоздями.

Инцидент произошел 20 июня в Краснодаре. 19-летний молодой человек с мачете ворвался в здание ТЦ, проник в отделение МФЦ и нанес нескольким посетителям ножевые ранения. После этого он активировал самодельное пиротехническое устройство в детской игровой зоне. По словам очевидцев, в момент атаки он выкрикивал слова о мести за длительные обиды и унижения.

О том, что преступник устроил взрыв, писал также SHOT. Канал отмечал, что юноша взорвал мощную самодельную петарду.

Напавший на торговый центр в Краснодаре рассказал о себе на видео

На допросе задержанный признался, что изначально планировал покончить с собой. Позже выяснилось, что в 2016 году медики диагностировали у него инфантильное расстройство личности.