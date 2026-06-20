Напавший на ТЦ в Краснодаре страдает психическим расстройством

У 19-летнего молодого человека, задержанного за атаку на торговый центр в Краснодаре, медики диагностировали инфантильное расстройство личности. По данным Telegram-канала «112», патологию у него зафиксировали еще в 2016 году во время медицинского обследования.

Данный диагноз (в международной классификации болезней он проходит под кодом F60.8) характеризуется незрелостью психики, выражающейся в боязни самостоятельных действий, стремлении избежать ответственности и постоянной нужде в сторонней опеке.

В публикации отмечается, что юноша учился в Славянском электротехнологическом техникуме, однако в данный момент нигде не работает. Ранее у него наблюдались суицидальные наклонности. На текущий момент сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия по месту жительства задержанного.

Стали известны подробности нападения в ТЦ Краснодара

20 июня в Краснодаре 19-летний юноша, вооружившись мачете, ворвался в здание ТЦ. Злоумышленник проник в местный офис МФЦ, где нанес ножевые ранения нескольким людям, а также привел в действие самодельное пиротехническое устройство на территории детского игрового комплекса. Очевидцы сообщают, что в ходе атаки нападавший кричал о желании отомстить за многолетние обиды.

В ходе допроса задержанный заявил, что планировал покончить с собой.