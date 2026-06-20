Устроивший резню в краснодарском ТЦ парень нападал только на женщин

Устроивший резню в краснодарском ТЦ парень целенаправленно нападал на женщин. Все пострадавшие, кроме охранника, который пытался его остановить, — посетительницы от 27 до 65 лет. Об этом сообщает SHOT.

Среди пострадавших оказалась беременная женщина. Сейчас она рискует потерять ребёнка, с ней работают врачи.

Всего в результате атаки пострадали шесть человек: пятеро женщин и охранник-мужчина.

Нападавший убил одну из женщин. Она была стоматологом и матерью двоих детей.

Напомним, 19-летний Григорий взорвал внутри ТЦ мощную самодельную петарду, а затем с мачете набросился на людей. После убийства он побежал в детскую игровую зону, где его и задержали.