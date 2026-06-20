Москвич поджег дом, когда его не выбрали старшим по подъезду

Москвич устроил пожар в жилом доме после того как его не выбрали старшим по подъезду из-за скандального характера. Кроме того, он умудрился подделать договор с соседом об установке общей двери в тамбур. Мужчину, ставшему притчей в языцех у других жителей, отправили в колонию по решению Таганского суда.

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Как стало известно «МК», скандальный гражданин проживал на Марксистской улице и перманентно портил жизнь всему подъезду. Достаточно сказать, что аж три владельца соседней квартиры по очереди были вынуждены избавиться от жилплощади в течение года – из-за постоянных конфликтов со склочником.

Четвертый сосед попытался найти с ним общий язык и даже договорился об установке общей двери в тамбуре. Однако, памятуя о прошлых инцидентах, он попросил добавить в договор пункт, согласно которому в случае нового конфликта мужчина получит право собственноручно демонтировать дверную коробку. Скандалист вроде бы согласился, но в итоговый текст соглашения этот пункт так и не включил. Сосед наотрез отказался оплачивать установку двери. Тогда жуткий тип подделал его подпись на договоре и на основании этого подал иск в мировой суд с требованием выплатить ему 43 тысяч рублей за покупку двери.

Экспертиза доказала, что факсимиле на документе поддельное. Впрочем, жулик и без этого успел начудить в очередной раз.

Как оказалось, мужчина давно копил злобу на своих соседей из-за того, что в 2011 году они «прокатили» его на выборах старшего по подъезду – опять же из-за неуживчивого характера. В частности, он неоднократно угрожал сжечь помещение для консьержки, которое жильцы обустроили за свой счет. В ночь на 6 сентября 2023 года мститель, наконец, собрался с силами, пришел на первый этаж, облил помещение горючей смесью и поджег. Его не остановило даже то, что консьержка была на рабочем месте. К счастью, женщине удалось спастись. После этого поджигатель исчез, но был найден в течение суток в своей же квартире – он спрятался в шкафу.

Злоумышленник не признал себя виновным ни в одном из преступлений. Он утверждал, что вообще отсутствовал в доме на момент пожара. Однако его вину сочли доказанной. Таганский суд приговорил его к 5 годам лишения свободы, а Второй кассационный суд утвердил это решение.