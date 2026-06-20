Стали известны подробности нападения в ТЦ Краснодара

Молодой человек (2007 г.р.) с ножом напал на посетителей в торговом центре West Mall в Краснодаре. Несколько человек ранены, одна женщина погибла. Подозреваемый задержан очевидцами, появилось видео, где он объясняет мотивы. Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сегодня около 14.00 в полицию поступило сообщение от очевидцев, что в ТРЦ «West Mall» неадекватный молодой человек напал с ножом на посетителей. Он нанёс ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику.

«Одна из пострадавших от полученных травм скончалась по пути в больницу. Правонарушитель бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. Предварительно, пострадавших нет, сработала пожарная сигнализация», — заявила Волк.

По ее словам, злоумышленником оказался местный житель 2007 года рождения. Его задержал «смелый и неравнодушный очевидец».

Стало известно о спасении десятков посетителей краснодарского ТЦ сотрудниками МФЦ

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.

Телеграм-каналы пишут, что нападавший атаковал в ТЦ игровую зону «Город детей». Его задержали мужчины, которые там находились. Они связали ему руки ремнём. На видео он говорит, что хотел таким образом покончить с собой и отрицает данные о том, что ему кто-то заплатил за нападение.

«Нет, мне не платили, жизнь надоела просто», — заявил нападавший.

Сейчас в ТЦ работает следственно-оперативная группа.