При нападении в ТЦ в Краснодаре пострадала беременная женщина

Среди пострадавших при нападении мужчины на посетителей торгового центра в Краснодаре оказалась беременная женщина, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Как сообщил собеседник агентства, у женщины острая реакция на стресс.

В правоохранительных органах региона уточнили, что жертвой нападения стала 36-летняя женщина. Несовершеннолетних среди раненых нет, возраст пострадавших от 27 до 65 лет, добавил собеседник агентства.

В результате нападения пострадали четыре женщины в возрасте 27 лет, 38 лет, 64 лет и 65 лет, а также охранник - мужчина 55 лет.