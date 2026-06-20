Стало известно о спасении десятков посетителей краснодарского ТЦ сотрудниками МФЦ

Сотрудники МФЦ в Краснодаре спасли десятки человек во время атаки 19-летнего местного жителя на торговый центр West Mall. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По информации источника, сотрудники учреждения укрыли в служебном помещении около 30 человек. Уточняется, что одну из девушек, успевшую спрятаться, преступник ранил в шею. Все лицо пострадавшей было в крови, порез на шее она прижимала рукой.

Очевидцы ЧП рассказали, что многие из тех, кто находился в укрытии, были напуганы, однако старались не издавать лишних звуков, чтобы не привлечь к себе внимание. Они также слышали взрыв СВУ и крики, которые раздавались внутри ТЦ.

Кровавое нападение произошло днем 20 июня. 19-летний преступник с мачете ранил нескольких человек. Во время нападения он кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают».

Одна из пострадавших скончалась, еще пять человека получили травмы. Среди них охранник, который находится в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали, с ним работают сотрудники силовых структур.