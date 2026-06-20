Напавший на торговый центр в Краснодаре рассказал о себе на видео

19-летний напавший с мачете на посетителей торгового центра (ТЦ) West Mall в Краснодаре рос в неполной многодетной семье. Об этом он рассказал во время допроса, кадрами которого с «Лентой.ру» поделились в УМВД по региону.

На кадрах молодой человек сидит на полу, на его руки и ноги надеты наручники. Он рассказал, что отца у него нет, но есть брат и две сестры.

По словам задержанного, он работает в небольшом строительном магазине, никогда не принимал наркотики и не пил алкоголь.

Стало известно о спасении десятков посетителей краснодарского ТЦ сотрудниками МФЦ

Днем 20 июня в ТЦ West Mall на улице Западный Обход неизвестный с мачете напал на посетителей. Жертвой нападения стала женщина. Еще пять человек, включая охранника, который помогал задерживать преступника, получили серьезные травмы. Следователи возбудили уголовное дело.