В Энгельсе мужчина попался на уловку мошенников и лишился сбережений

В полицию Энгельса обратился 58-летний местный житель, который рассказал, что стал жертвой мошенников. В мессенджере с ним связался неизвестный, представившийся сотрудником электронного портала. Неизвестный заявил, что личный кабинет мужчины взломан, а злоумышленники уже получили доступ к его персональным данным и пытаются оформить крупный кредит.

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Чтобы предотвратить хищение, «специалист» порекомендовал мужчине срочно перевести все сбережения на безопасный счёт. Мужчина поверил и выполнил указания, переведя на продиктованные реквизиты более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по Саратовской области.

Позже мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Полиция устанавливает личности причастных к преступлению.

В МВД вновь напоминают: «безопасных счетов» не существует, а сотрудники банков и госорганов никогда не запрашивают переводы. При подозрительных звонках и сообщениях необходимо немедленно прерывать разговор и самостоятельно звонить в официальную службу поддержки.