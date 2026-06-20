В Краснодаре мужчина с мачете устроил резню в МФЦ

В Краснодаре молодой мужчина напал на людей в отделении МФЦ. Погибла одна женщина, несколько человек получили ранения, пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в субботу, 20 июня, в ТЦ West Mall на улице Западный Обход.

Мужчина зашел в отделение и внезапно начал бить людей мачете. Очевидцы отметили, что на месте ЧП все было залито кровью, люди в панике разбегались из ТЦ.

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Силовики задержали нападавшего, выясняют причины и обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Краснодаре на улице Стасова злоумышленник напал на семейную пару с ребенком и нанес мужчине ножевое ранение — женщина с дочкой смогла скрыться в магазине.

По словам потерпевшего, преступник не удовлетворился содеянным, а совершил еще несколько нападений на людей.

В полиции отметили, что нападавший задержан, против него возбуждено уголовное дело. Стражи порядка уточнили, что он уже привлекался к ответственности.