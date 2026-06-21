В Сумах и Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы произошли в городах Сумы и Одесса. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей. СМИ не приводит подробностей.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует в Сумской и Одесской областях Украины. Кроме того, сирены тревоги звучат в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях Украины.

Накануне власти подконтрольного Киеву города Запорожье после взрывов ограничили движение по Преображенскому мосту через Днепр.