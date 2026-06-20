Названы последствия крушения грузового поезда в Мюнхене

В Мюнхене потерпел крушение грузовой поезд. Два вагона упали с моста на Шляйсхаймерштрассе, при этом погиб 1 человек, пишет Süddeutsche Zeitung.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 20 июня, в районе Мильбертсхофен. Личность погибшего пока не разглашается.

Авария произошла на так называемом Северном кольце, линии, используемой исключительно грузовыми поездами. Представитель железной дороги заявил, что перебоев в региональных и междугородних перевозках не было.

На месте происшествия работают многочисленные сотрудники полиции и пожарной охраны, железнодорожники. В рамках операции задействованы два мощных крана и другая спецтехника.

По предварительным данным, работы будут завершены утром в воскресенье.

Ранее сообщалось, что удар молнии поразил 9 человек в кемпинге в Раштатте (земля Баден-Вюртемберг). Медики экстренно госпитализировали 6 пострадавших, в том числе, 13-летнего мальчика.