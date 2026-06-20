У берегов Крита произошло мощное землетрясение

У берегов Крита зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 09:37 по местному времени (12:37 по московскому времени). Их эпицентр располагался в 69 километрах к юго-западу от города Ретимно на северном побережье острова. Очаг залегал на глубине 13 километров. Данные о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения не поступали.

Накануне стало известно об ощутимом землетрясении в Беловском округе Кузбасса. Его магнитуду сейсмологи оценили в 4,2.