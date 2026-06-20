Полиция накрыла нудистский курорт с голыми россиянами

В Таиланде полиция накрыла подпольный нудистский курорт, организованный 39-летним москвичом и его 31-летней тайской подругой. Силовики нагрянули в закрытый за высокими воротами комплекс площадью около 1600 квадратных метров на острове Краби. В момент визита правоохранителей отдыхающие - полностью обнажённые мужчины и женщины - веселились у бассейна.

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Как стало известно «Базе», парень продвигал виллу в русскоязычных туристских сообществах как закрытый курорт для «отдыха без одежды». Формат изначально предполагал максимальную приватность, поэтому гостей было немного. Туристы платили за отдых от 5 до 10 тысяч рублей в сутки. Схема долго оставалась незаметной для властей.

Всё изменилось, когда о необычном заведении узнали местные жители. Они пожаловались губернатору острова Краби, после чего к ситуации подключилась полиция. Силовики провели операцию и застали отдыхающих врасплох во время обнажённой вечеринки у бассейна. На месте также были задержаны владельцы курорта - россиянин и его тайская подруга.

Примечательно, что нудизм в Таиланде формально не запрещён. Он допускается, но только при условии, что территория является полностью частной. Однако организаторы курорта, судя по всему, нарушили какие-то местные нормы или регламенты, что и привлекло внимание полиции. Какие именно претензии предъявлены владельцам - пока не уточняется.

В настоящее время расследование продолжается. Задержанным может грозить административная или уголовная ответственность в зависимости от того, какие именно законы Таиланда были нарушены. Тем временем история с «голым курортом» россиянина уже вызвала широкий резонанс как в тайских, так и в русскоязычных туристических сообществах.