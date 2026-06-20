Взрыв прогремел на автотрассе в российском регионе

Украинские формирования с помощью БПЛА сбросили взрывоопасные предметы на оживленный участок автодороги в ЛНР. Их попытался убрать местный житель, после чего прогремел взрыв. Погибли два человека, движение по трассе ограничено, рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник в канале МАКС.

Инцидент произошел на трассе, ведущей из Луганской народной республики в Ростовскую область. В выходные по ней движется много транспорта, люди едут на отдых.

«Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его. В результате произошел взрыв. К несчастью, два человека погибли. Приношу соболезнования родным и близким погибших», — написал Пасечник.

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По его словам, сейчас на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска «Должанский», между поселком Должанский и городом Ровеньки, ограничено движение автотранспорта. Идут инженерно-саперные работы, на месте работают профильные службы.

Пасечник отметил, что киевский режим продолжает террор против мирных жителей. Глава региона призвал жителей не приближаться к взрывным устройствам или частям дрона и не пытаться самостоятельно их перемещать. Необходимо обращаться в экстренные службы.