Задавивший ребенка на детской площадке водитель объяснил свой поступок

В Петербурге полиция начала проверку инцидента с автомобилем, который травмировал ребенка на детской площадке. Водитель дал объяснения, правоохранители считают, что он был нетрезв, сообщает официальный канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло днем 19 июня. Автомобиль «Хендай СантаФе» протаранил ограждение деткой площадки.

«При движении по дворовой территории у дома 94 корпус 4 по Октябрьской набережной совершил наезд на бордюрный камень, после чего протаранил ограждение детской площадки и совершил наезд на мальчика 2017 года рождения», — сообщили в полиции.

Ребенок получил травмы и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

За рулем оказался 56-летний водитель. Правоохранителям он объяснил, что перепутал педали в автомобиле. При этом предварительно установлено, что «автомобилист находился за рулем в нетрезвом виде».

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Проводится проверка по окончании которой будет принято процессуальное решение.