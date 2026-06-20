Российский бизнесмен украл яблоки на 18 млн рублей

Кубанский предприниматель получил 14 фур яблок, продал их, а платить поставщику не стал. 275 тонн фруктов ушли с молотка, а выручка осела у коммерсанта. Теперь ему грозит уголовное дело, пишет 112.

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43-летний бизнесмен заключил договор на поставку яблок по 67 рублей за килограмм. За несколько дней ему отгрузили 810 контейнеров общим объёмом 274 тонны и стоимостью более 18,3 миллиона рублей. Товар он принял и быстро реализовал.

После этого связь с предпринимателем оборвалась, а деньги поставщику так и не поступили. Вместе с коммерсантом исчезла и часть многооборотной тары. Из 810 контейнеров обратно вернулись лишь 502 штуки. Ещё 308 ёмкостей стоимостью свыше 2,1 миллиона рублей поставщик не дождался до сих пор.

Сейчас бизнесмену предстоит объяснять следователям, куда делись почти три сотни тонн фруктов, миллионы рублей и несколько сотен контейнеров. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.