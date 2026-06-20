В Великобритании столкнулись два поезда: более 80 пострадавших

Один человек погиб, 89 пострадали при столкновении поездов недалеко от города Бедфорд в Великобритании. Предварительной причиной называют сбой системы безопасности, которая автоматически тормозит движение в случае сближения составов.

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В результате один из поездов на полной скорости врезался в хвостовую часть другого. Вагоны не сошли с рельсов, но машинист локомотива погиб. 33 пассажира госпитализированы, 11 из них находятся в тяжёлом состоянии.

На место аварии были направлены более двадцати машин скорой помощи и шесть вертолётов. Инциденту был присвоен статус крупномасштабного ЧП.