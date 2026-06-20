Более ста подростков похитили товары в пяти супермаркетах в Екатеринбурге

В Екатеринбурге более 100 подростков совершили кражи в пяти торговых точках продуктовой сети, расположенных около железнодорожного вокзала. Несовершеннолетние украли энергетики, арбузы и другие продукты. Ущерб от их действий составил примерно 50 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил «4 канал».

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После кражи подростки забежали в подъезд ближайшего жилого дома и стали провоцировать охранника. Мужчина попытался остановить их, но они распылили перцовый баллончик ему в лицо, передает Telegram-канал.

В пресс-службе управления МВД России по Екатеринбургу сообщили, что правоохранители проверяют информацию о случившемся и выясняют личности подростков, которые участвовали в кражах. Представители торговой сети пока не прокомментировали произошедшее, передает e1.ru.

1 июня двое мужчин украли девять пачек кофе из магазина на Вешняковской улице в Москве. Сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей. Правоохранители задержали злоумышленников и предъявили им обвинение.

В тот же день полицейские задержали жительницу Подмосковья, которая украла украшения из ювелирных магазинов в Спиридоньевском переулке и на Пресненской набережной в Москве.