Мошенники стали предлагать россиянам фейковые амулеты и обереги

Мошенники начали реализовывать схему, в ходе которой они предлагают россиянам амулеты и обереги, способные "решить личные проблемы и финансовые трудности". Об этом РИА Новости сообщили эксперты "МТС Защитника".

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"Злоумышленники звонят россиянам от имени фирм, занимающихся якобы духовными практиками, и предлагают приобрести амулеты, кулоны и обереги, способные "решить личные проблемы и финансовые трудности". По данным сервиса, за май и первую половину июня количество таких звонков увеличилось на 70% по сравнению с началом текущего года", - говорится в сообщении компании.

По данным экспертов, чаще всего мошенники звонят женщинам старше 65 лет, поскольку они больше подвержены психологическому давлению. Чаще всего злоумышленники пытаются связаться с россиянами по пятницам в период с 9:00 по 11:00. В это время пожилые люди зачастую остаются одни, а родственники не могут прервать их разговор, уточнили в компании.

Накануне в МВД рассказали о новой уловке телефонных аферистов: они имитируют звук сирены, чтобы вынудить жертву перезвонить на поддельный номер техподдержки. Схема реализуется следующим образом: мошенники звонят и пытаются получить у абонента код подтверждения из СМС, но в это время в трубке внезапно начинает выть сирена.