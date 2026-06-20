Число пострадавших при столкновении поездов в Англии увеличилось до 100 человек

Сто человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Англии. Об этом сообщил заместитель начальника службы скорой помощи Восточной Англии Пол Гейтс.

"11 человек получили очень серьезные травмы, еще 32 человека серьезно пострадали. Кроме того, 57 человек получили незначительные травмы, им либо была оказана помощь на месте, либо их госпитализировали при необходимости, - сказал он. - В общей сложности мы доставили 64 человек в шесть больниц".

Ранее стало известно, что в результате столкновения поездов погиб машинист одного из составов.

Инцидент произошел 19 июня приблизительно в 17:15 по местному времени (19:15 мск). Оба поезда следовали в Лондон. Один из них вышел из города Ноттингем, второй - из Корби. По предварительной информации, первый поезд остановился из-за сбоя системы безопасности, которая автоматически тормозит движение в случае прохождения на красный сигнал, после чего второй состав врезался в его хвостовую часть. Авария случилась примерно в 4 км к югу от вокзала города Бедфорд.