В КЧР нашли тело унесенного течением горной реки подростка

Обнаружено тело подростка, который утонул в горной реке в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

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Уточняется, что молодого человека удалось найти в 2 километрах от места происшествия. Погибшему было 15 лет.

Его унесло течением горной реки Маруххев близи станицы Кардоникской 19 июня. К поискам привлекли 46 человек, 15 единиц техники и 2 плавсредства.

Кроме того, во время сплава на катамаранах по реке в Карачаевском районе КЧР пропал турист. Два человека сплавлялись по реке Учкулан. В какой-то момент плавсредство опрокинулось, в результате чего мужчины потеряли равновесие и упали в воду. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из реки, а второго унесло вниз по течению. Его ищут.