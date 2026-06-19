В Калужской области трехлетний ребенок выпал с балкона шестого этажа

Малолетний ребенок выпал с балкона шестого этажа дома на улице Белкинской в Обнинске Калужской области, трехлетнему мальчику оказывается медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"19 июня 2026 года поступило сообщение о выпадении трехлетнего мальчика с балкона шестого этажа дома по улице Белкинской в городе Обнинске", - говорится в сообщении.

По данному факту СУ СК России по Калужской области организована проверка, в ходе которой установлено, что на момент происшествия ребенок находился в квартире с 16-летней сестрой. В настоящее время мальчику оказывается медицинская помощь.