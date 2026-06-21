Выносившую приговоры из шезлонга судью лишили гарантий неприкосновенности

«Пляжного судью», которая вынесла 10 приговоров, отдыхая на шезлонге в Сочи, якобы лишили гарантий личной неприкосновенности и материального обеспечения. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, в ближайшее время против нее может быть возбуждено уголовное дело за заведомо неправосудные решения.

Mash утверждает, что Елену Дробышеву вызвали в суд, где выяснилось, что, помимо работы на пляже в Краснодарском крае, у нее были наложены несколько заседаний одновременно. Одно из них якобы проходило с 14:30 до 14:40, другое — с 14:15 до 14:40. Также были еще два заседания: с 14:15 до 14:35 и с 14:30 до 14:50. Судья пыталась объяснить это техническими ошибками, однако участники процессов утверждали, что им предлагали писать заявления о рассмотрении дел без участия судьи.

В результате Елену отправили в отставку. По закону ей полагались различные льготы, такие как неприкосновенность и пенсия в размере 80–85 процентов от заработной платы, но ее лишили ее этих преимуществ, говорится в публикации.

Елена Дробышева вынесла 10 решений по гражданским делам, будучи на отдыхе в Сочи. Она связывалась с секретарем по видеосвязи и давала соответствующие указания. В итоге в ее отношении возбудили уголовное дело. Судья объяснила, что ее просто не смогла подменить коллега. «Вечерняя Москва» разбиралась, как Дробышева работала в Сочи.