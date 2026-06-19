Подростки избили цепями двух россиян

В Перми арестовали подростков, избивших цепями двух мужчин. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о том, что в Свердловском районе города несовершеннолетние нанесли удары цепями двум местным жителям. Потерпевшим оказана медицинская помощь.

Двое 14-летних подростков были задержаны и им предъявлено обвинение по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде домашнего ареста. По делу назначены судебные экспертизы, а также допрашиваются свидетели.

Ранее сообщалось, что россиянин открыл стрельбу по подросткам во дворе дома.