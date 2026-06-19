В шасси пассажирского самолета обнаружили тело

Сотрудники британского аэропорта обнаружили в стойке шасси пассажирского самолета Air Arabia тело. Об этом сообщает «Би-би-си» (BBC).

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Мужчина без признаков жизни был найден в лондонской авиагавани Гатвик 16 июня после прибытия воздушного судна из Марокко. Представитель аэропорта подтвердил информацию, добавив, что его сотрудники оказывают поддержку полиции и коронеру в проведении расследования.

По предварительным данным, на борт лайнера пробрался безбилетный пассажир, планировавший в грузовом отсеке попасть в Великобританию.

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Ранее мужчина попытался сесть на рейс в Европе с телом супруги и попался. Сотрудники аэропорта заподозрили неладное, дотронувшись до руки пассажирки.