Землетрясение произошло в российском регионе

Землетрясение произошло в Беловском округе Кузбасса. Об этом сообщает губернатор российского региона Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 19 июня. Их магнитуда достигала 4,2 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением. Эпицентр явления находился на территории Беловского городского округа, в районе поселка Бачатский, рассказал губернатор.

«По оперативной информации, пострадавших и разрушений нет. Все системы жизнеобеспечения функционируют нормально», — уточнил Середюк.

Однако службы продолжают мониторить обстановку и находятся на постоянной связи со специалистами, оснований для беспокойства нет, подчеркнул глава региона.

Ранее на Камчатке произошла серия мощных землетрясений. Первое из них зафиксировали в 18:51 по местному времени (9:15 мск). Магнитуда самых слабых подземных толчков достигала 3,7, а самых сильных — 6,9. Последнее землетрясение сейсмологи оценивают как способное привести к умеренным разрушениям.