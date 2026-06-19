В Воронежской области ребенок умер после тренировки

Ребенок потерял сознание во время спортивной тренировки в городе Семилуки Воронежской области и умер в больнице, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по факту смерти 10-летнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 15 июня 10-летний мальчик находился на спортивной тренировке, когда внезапно упал и потерял сознание. Ребенка госпитализировали, но в больнице он умер, несмотря на своевременную реанимацию.

В пресс-службе добавили, что следователь СК провел осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изъята и изучается необходимая документация, назначен комплекс экспертиз.