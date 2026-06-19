Стало известно, кому принадлежит найденная в реке Мойке отсеченная голова

Отсеченная голова, которую нашли в реке Мойке в Санкт-Петербурге и поначалу приняли за человеческую, на самом деле принадлежит крупной кошке. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил Telegram-канал Baza.

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— Найденная в петербургской реке Мойке отсеченная голова принадлежит крупной кошке, — говорится в публикации.

Других подробностей не приводится. Официального подтверждения информации пока не поступало.

О произошедшем стало известно утром того же дня. Изначально Telegram-канал «112» сообщил, что в Мойке нашли отсеченную голову человека. По данным источника канала, голову обнаружили в центре города. На месте работают спасатели и полицейские.